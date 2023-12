Youri IJnsen • maandag 18 december 2023 om 14:33

Bauke Mollema begint seizoen voor het eerst in zeventien jaar (!) op nieuwe plek

Bauke Mollema vierde eind november zijn 37ste verjaardag. Dat je nooit ‘oud’ genoeg bent om iets nieuws te proberen, laat de ervaren aanvaller van Lidl-Trek nog maar eens blijken. Voor het eerst in zijn lange carrière, start Mollema in de Tour Down Under zijn seizoen 2024. Dat vertelt hij aan WielerFlits.

De Nederlander nam zelf het initiatief om bij de ploegleiding de reis voor te stellen. “Ik heb het zelf gevraagd. Het lijkt me mooi en iedereen is er ook altijd positief over. Voor mij gaat dat voor het eerst zijn.” Mollema vertrekt op 8 januari naar Australië. Op zaterdag 13 januari staat dan de Down Under Classic op het programma, een criterium van één uur plus drie rondjes van 1,35 kilometer.

Vervolgens begint op woensdag 17 januari de Tour Down Under zelf, die duurt tot en met maandag 22 januari. Op donderdag 25 januari doet Mollema samen met zijn ploeg ook mee aan de Surf Coast Classic (UCI 1.1) in en rond Torquay. Die koers gaat vooraf aan de Cadel Evans Great Ocean Road Race, net als de TDU een WorldTour-wedstrijd. Vorig jaar werden die koersen gewonnen door respectievelijk Jay Vine en Marius Mayrhofer.

Na de Australische trip werkt Mollema een trainingsblok af, thuis in Monaco. “In principe zijn mijn eerstvolgende koersen daarna de twee Franse klassiekers Drôme Classic en Ardèche Classic, eind februari. Daarna volgt mogelijk Parijs-Nice, maar dat is nog niet zeker. De Ronde van het Baskenland en de Waalse klassiekers zijn dat wel. Vervolgens zal ik in principe geen Giro d’Italia doen en hoe mijn programma daarna eruitziet, weet ik nog niet.”