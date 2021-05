Bauke Mollema: “Bedoeling om meteen tijd te verliezen”

Bauke Mollema wil echt werk maken van zijn doel om etappes te winnen in de Giro d’Italia. De Nederlandse klimmer van Trek-Segafredo is van plan om al vroeg achterstand op te lopen, zodat hij makkelijker de vrijgeleide krijgt. “In een vlakke rit ga ik mij niet laten lossen, maar het is de bedoeling om meteen op achterstand te komen”, vertelt hij aan de podcast In het Wiel.

“Ik ben er wel klaar voor, denk ik. Conditioneel heb ik alles gedaan wat ik wilde doen. De trainingen zijn goed verlopen en ik sta waar ik wilde staan. De week na Luik heb ik niet heel veel gedaan. Het weer was ook wat slechter”, legt de 34-jarige inwoner van Monaco uit.

Mollema weet al lang wat zijn doel is voor deze Giro. “Heel simpel, een etappe proberen te winnen. Het is wel de bedoeling om meteen tijd te verliezen. Ik ga zeker niet stressen de eerste dagen. In een vlakke rit ga ik mij niet laten lossen, maar het is de bedoeling om meteen op achterstand te komen. Dan krijg je ook ruimte om in die ontsnapping te gaan. In de eerste week is al een lastige finish, als je daar niet voluit gaat kan je zomaar vijf minuten verliezen. Dat moet wel goed komen. Op een gegeven moment is duidelijk wie zich wel en niet met het klassement bezighouden”, weet hij.

Nibali

“Het is even kijken hoe Vincenzo Nibali ervoor staat. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik heb hem nog niet gesproken sinds zijn operatie. Hij gaat meedoen, dus ik ga ervan uit dat hij fit is. Zijn klassement is een vraagteken, maar soms kan een beetje extra rust goed uitpakken. Het blijft een klasbak en het zou mij ook niets verbazen als hij toch kneiterhard gaat meedoen voor het klassement”, lacht Mollema. “Dat heeft dan ook invloed op mijn rol in de koers, want de ploegbelangen spelen dan ook.”

Trek-Segafredo wil zich tonen in de Giro, geeft Mollema aan. “Het plan is om aanvallend te rijden. Nibali wil ook voor ritzeges gaan, Ciccone kan dat ook heel goed en Brambilla reed in het voorjaar heel sterk. Moschetti hebben we nog voor de sprints, hij gaat er ook dicht bij zijn. Het zou daarom mooi zijn als we wat moois kunnen winnen”, aldus de Groninger.