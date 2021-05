Giro 2021: Trek-Segafredo bevestigt deelname Vincenzo Nibali

Vincenzo Nibali is voldoende van zijn polsbreuk hersteld om mee te kunnen doen aan de Giro d’Italia. Zijn ploeg Trek-Segafredo bevestigde de deelname van de tweevoudige eindwinnaar vandaag via social media.

Een goed klassement in de Giro en een knalprestatie tijdens de Olympische Spelen in Tokio: dat waren aan het begin van het seizoen de hoofddoelen van Vincenzo Nibali voor het jaar 2021. Via de Ster van Bessèges, de UAE Tour, de Trofeo Laigueglia, de GP Industria, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo werkte de 36-jarige renner toe naar zijn hoofddoel, tot hij vorige maand bij een val tijdens een training op zijn rechterpols terechtkwam.

Nibali liet zich vervolgens in het ziekenhuis onderzoeken en daar werd een polsbreuk vastgesteld. De Tour of the Alps moest hij daardoor noodgedwongen missen en plots werd ook zijn deelname aan de Giro onzeker. Hij moest onder het mes, maar bleef optimistisch. “Ik wil het onmogelijke doen om de Giro te halen”, liet hij niet lang na zijn ongeval weten. De Italiaan werd succesvol aan zijn pols geopereerd en trok eind april op hoogtestage naar Livorno.

“De eerste fase van mijn rehabilitatie was niet makkelijk”, zei Nibali vrijdag nog. “Ik kon niet fietsen en moest rekening houden met het herstel van mijn hand. Natuurlijk heb ik nog steeds pijn, maar de vastberadenheid om door te gaan en aan de Giro te denken is sterker dan wat dan ook. Ik ben in de positie om aan het eind van dit korte trainingskamp in Livigno om ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen.” Inmiddels is duidelijk dat hij groen licht kreeg om te starten.

