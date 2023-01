Phil Bauhaus verslaat Caleb Ewan en Michael Matthews nipt in Tour Down Under

Phil Bauhaus heeft de eerste rit in lijn van de Tour Down Under gewonnen. De Duitser was met klein verschil de snelste in een massasprint, die ontsierd werd door een grote valpartij. Caleb Ewan kwam als tweede over de streep, Michael Matthews eindigde als derde. Robert Gesink kwam eerder op de dag ten val en moest de wedstrijd verlaten.

De eerste rit-in-lijn van de Tour Down Under voerde van en naar Tanunda. Vanuit die stad moesten de renners eerst een lus van een vijftigtal kilometer één keer afleggen. Daarna volgde vier keer een lokale ronde van zo’n 26 kilometer, met daarin Menglers Hill (gemiddeld 3,6%, maximaal 13%) als telkens terugkerende hindernis. In de tweede en vierde ronde waren er op de top van Menglers Hill bergpunten te verdienen. Na de laatste passage van deze helling was het nog dik tien kilometer tot de (licht oplopende) finish in Tanunda.

Nans Peters alleen op kop

Met proloogwinnaar Alberto Bettiol in de oranje leiderstrui, vertrok het peloton om half twaalf ’s ochtends (Australische tijd) voor de 149,8 kilometer lange rit. De eerste aanval van de dag liet even op zich wachten, maar toen deze eenmaal te noteren viel, was het wel gelijk een grote naam die iets ondernam: Australisch kampioen Luke Plapp. Hij kreeg echter geen ruimte. Hetzelfde gold voor Taco van der Hoorn, die even later een uitvalspoging deed. Het tempo in het peloton lag te hoog.

Toch reed er uiteindelijk een renner weg. Nans Peters kreeg een vrijgeleide en begon aan een solo. De Fransman van AG2R Citroën kreeg een voorsprong van een kleine vijf minuten op het peloton, waar het EF Education-EasyPost van leider Bettiol de boel controleerde. De Amerikaanse ploeg werd daarbij geholpen door de Australische selectie, dat met Caleb Ewan een van de grote favorieten voor de dagzege had.

Opgave Patrick Bevin

Terwijl Peters alleen op kop reed, was er een opgave te melden van Patrick Bevin. De Nieuw-Zeelander kwam afgelopen weekend ten val in de Schwalbe Classic en verstuikte daarbij zijn enkel. Ook liep hij verwondingen op aan zijn knie en elleboog. De renner van Team DSM, een van kanshebbers voor het algemeen klassement, had daar te veel last van en gaf er de brui aan.

Ondertussen was Peters aangekomen bij de eerste tussensprint, waar hij drie bonificatieseconden verdiende. Achter hem raapte Michael Matthews twee tellen op. Peters zou ook nog de eerste bergpunten pakken, maar net voor de tweede bonifactiesprint van de dag – met nog 55 kilometer te gaan – was hij alweer gegrepen. Er was een flinke versnelling geweest in het peloton, waar opnieuw een hevige strijd was om de bonificatieseconden. Corbin Strong klopte Michael Matthews en Ethan Hayter.

Valpartij Gesink

Nadat Peters was ingehaald, bleef het pak bij elkaar. Bij de tweede bergsprint kwam er nog wel een versnelling van Plapp, die eerder ook al wat punten mee had gesnoept. De renner van INEOS Grenadiers mag daardoor in de bergtrui starten donderdag. Sjoerd Bax en Gerben Thijssen zullen die tweede rit in lijn beginnen met wat verwondingen, want zij gingen samen met enkele andere renners tegen het asfalt. Ze stapte wel weer op en keerden terug in het peloton.

Daar maakte men zich op voor een massasprint en ging het lange tijd relatief rustig. Op een kleine 25 voor de streep was er plots echter nog een val. Naast Alex Baudin, waren daarbij drie renners van Jumbo-Visma betrokken: Tim van Dijke, Timo Roosen en Robert Gesink. Laatstgenoemde kwam op zijn hoofd terecht en moest de wedstrijd verlaten, de andere drie konden hun weg vervolgen.

Massasprint

Het was in de laatste twintig kilometer in gestrekte draf naar Menglers Hill, die nog één keer beklommen moest worden. Hier gebeurde niets meer en dus konden we ons opmaken voor een massasprint. Voordat deze sprint in werd gezet, was er in de slotkilometer nog een grote val. Daarbij onder anderen Magnus Sheffield en Jordi Meeus, die eerder in de rit ook al een schuiver had gemaakt.

Michael Matthews zat voor de problemen en kreeg een goede uitgeleide. Phil Bauhaus, die eerder in de rit nog ten val was gekomen, verraste echter door vroeg aan te gaan. De Duitser maakte er een lange sprint van, maar wist toch stand te houden. Caleb Ewan, die van ver kwam, moest genoegen nemen met de tweede plaats. Matthews werd derde. Laatstgenoemde stijgt dankzij alle bonificatieseconden die hij sprokkelde naar de tweede plaats in het klassement. Bettiol blijft leider.