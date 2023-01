Robert Gesink verlaat Tour Down Under na val op hoofd, ook Patrick Bevin geeft op

Robert Gesink heeft de eerste rit in lijn van de Tour Down Under niet uit kunnen rijden. De Nederlander van Jumbo-Visma kwam op een kleine 25 kilometer voor de finish ten val en kwam daarbij op zijn hoofd terecht. Hij was bij bewustzijn, maar kon zijn weg niet vervolgen. Ook Patrick Bevin is uit de koers gestapt.

Gesink reed voorin het peloton, toen het mis ging. Achter hem schoof Alex Baudin (AG2R Citroën) onderuit. De Fransman raakte Gesink, die vervolgens hard viel. Ook Tim van Dijke en Timo Roosen gingen tegen het asfalt, maar zij stapten weer op de fiets. Gesink bleef echter op het asfalt zitten en leek last te hebben van zijn nek. Later kwam het bericht dat hij uit de wedstrijd was gestapt.

Ook voor Bevin is het wielerjaar 2023 met de nodige pech begonnen. De Nieuw-Zeelander van Team DSM kwam afgelopen weekend al ten val in de Schwalbe Classic, een criterium voorafgaande aan de Tour Down Under. Hij verstuikte daarbij zijn enkel en liep verwondingen op aan zijn enkel en knie. Toch kon Bevin van start gaan in de Tour Down Under, maar al vroeg in de eerste rit in lijn gaf hij er de brui aan.

A pretty significant crash, with @JumboVismaRoad taking the brunt of the pack, three of their riders coming down. @ziptrak | @SantosLtd #TourDownUnder pic.twitter.com/BQNEeqjSB4 — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 18, 2023

Paddy Bevin (DSM) has retired from the race due to a crash and also injuries he sustained during the Schwalbe Classic. He was one of the favourites for the overall. @ziptrak | @SantosLtd #TourDownUnder23 — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 18, 2023