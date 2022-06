Bas Tietema vervolgt seizoen met Elfstedenronde en NK op de weg

Bas Tietema heeft sinds zijn deelname aan Parijs-Roubaix slechts één koers gereden, Veenendaal-Veenendaal, maar de YouTuber komt de komende weken weer twee keer in actie. Zondag 12 juni rijdt hij de Elfstedenronde Brugge, vrijdag 24 juni staat hij aan de start van het NK op de weg in Drenthe.

De Elfstedenronde Brugge is een 192 kilometer lange eendaagse door West-Vlaanderen over voornamelijk vlakke wegen. Wel zitten er enkele kasseienstroken in de wedstrijd. Het NK op de weg gaat, net als de afgelopen jaren, over de VAM-berg. Het parcours is echter wel enigszins gewijzigd ten opzichte van de vorige edities. De ronde is ditmaal langer en bevat bredere wegen.

In de laatste wedstrijd die Tietema reed, Veenendaal-Veenendaal, wist de 26-jarige renner van Bingoal Pauwels Sauces WB de finish niet te halen. Tijdens Parijs-Roubaix slaagde hij daar wel in, al kwam hij buiten tijd binnen op het velodroom. Zijn beste uitslag sinds zijn comeback is voorlopig een 23ste plaats in de eerste etappe van de Tour of Antalya. De Grand Prix de Denain sloot hij af op plek tachtig.

Voor iedereen die benieuwd is naar het vervolg van m’n wedstrijdprogramma. Aankomende zondag rijd ik de Elfstedenronde in België & 24 juni het NK Wielrennen bij de VAM-berg!😀👀 — Bas Tietema (@BasTietema) June 9, 2022

Wedstrijdprogramma Bas TIETEMA