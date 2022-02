Bas Tietema tekent contract bij Bingoal-Pauwels Sauces WB, debuut in Tour of Antalya

Bas Tietema, voormalig wielertalent maar tegenwoordig vooral bekend van zijn YouTube-serie Tour de Tietema, maakt dit jaar zijn comeback in het wielerpeloton. De 26-jarige Tietema tekent definitief een profcontract bij Bingoal-Pauwels Sauces WB en debuteert volgende week al voor zijn nieuwe ploeg in de Tour of Antalya.

Tietema stond als belofte te boek als een talent. De Nederlander kwam in zijn eerste wielerleven onder meer uit voor de opleidingsploeg van BMC, samen met onder meer Pavel Sivakov, Nathan Van Hooydonck en Pascal Eenkhoorn. Zijn grootste uitschieter was een derde plaats in de U23-versie van Parijs-Roubaix. Tietema kon zijn belofte vanwege een ernstige huidallergie echter niet inlossen en moest zijn wielercarrière al vroeg beëindigen.

Tietema begon al vrij snel na het beëindigen van zijn actieve wielerloopbaan, samen met Josse Wester en Devin van der Wiel, het YouTube-kanaal Tour de Tietema en dat bleek een schot in de roos. Het kanaal heeft inmiddels meer dan 120.000 volgers. In het voorjaar van 2021 startten ze het Tour de Tietema Cycling Team, waarmee het trio de wielerwereld op zijn kop wilde zetten. Na vele trainingsuren maakte Tietema in september zijn comeback in het amateurpeloton.

Al snel werd duidelijk dat zijn talent nog niets aan glans had ingeboet, terwijl de huidklachten dit jaar eindelijk weg bleven. Met herwonnen plezier en ambitie is Tietema in september een traject gestart om te ontdekken waar zijn plafond ligt. Met hulp van een team van specialisten en coaches uit het profpeloton werkte hij een intensief programma af, wat hem nu een kans oplevert bij het Belgische ProTeam Bingoal-Pauwels Sauces WB. Tietema tekent voor één jaar.

Teammanager Brandt: “Bas heeft in korte tijd gigantische stappen gemaakt”

Christophe Brandt, algemeen manager van Bingoal-Pauwels Sauces-WB, is blij met de sportieve toevoeging die Tietema biedt: “Bas heeft ons in september verteld over zijn droom om weer profwielrenner te worden. Het was voor iedereen duidelijk dat daarin nog veel werk te doen was en het leek eerlijk gezegd te ver weg, maar bij het trainingskamp in december heeft hij ons verbaasd. Bas heeft in korte tijd gigantische stappen gemaakt, we vertrouwen dat hij een waardevolle toevoeging zal zijn voor onze ploeg. Hij kan rap aankomen en snelle mannen helpen in een finale, we zijn dan ook heel benieuwd waar zijn grenzen liggen.”

Tietema is vanzelfsprekend blij met de sportieve kans die de ploeg hem geeft: “Na maanden van keihard trainen ben ik ongelooflijk blij en trots dat ik iedereen mag vertellen dat ik in 2022 profwielrenner zal zijn bij Bingoal-Pauwels Sauces WB. Zij hebben mij met open armen ontvangen en de kans gegeven om de afgelopen maanden deel te nemen aan hun trainingskampen, die essentieel zijn geweest voor de progressie die ik gemaakt heb. Het contract is een mooie beloning daarvoor, maar tegelijkertijd ook nog maar een begin. Ik moet in wedstrijden laten zien wat ik waard ben.”

Videoserie

Tietema verwacht over ruim een week zijn debuut te maken bij de Belgische formatie in de Tour of Antalya (10-13 februari). Op het YouTube-kanaal van Tour de Tietema zal het proces van de afgelopen maanden en het vervolg daarvan in 2022 zichtbaar worden gemaakt in een videoserie, genaamd Plan Bas.