Bas Tietema komt als allerlaatste aan in Vélodrome na Parijs-Roubaix

Bas Tietema is strijdend ten onder gegaan tijdens zijn debuut in Parijs-Roubaix. De populaire Nederlander van Bingoal Pauwels Sauces WB haalde als allerlaatste renner het Vélodrome in Roubaix, ruim een uur na winnaar Dylan van Baarle en dus ver buiten de tijdslimiet.

De 27-jarige Tietema is bezig aan zijn eerste seizoen als profwielrenner. Nadat hij in de jeugdcategorieën diverse goede uitslagen reed en onder meer derde werd in Parijs-Roubaix voor beloften, stopte hij er enkele jaren mee. Via zijn YouTube-serie Tour de Tietema kreeg hij de smaak weer te pakken.

Eerder dit seizoen reed Tietema ook al Kuurne-Brussel-Kuurne. Hij schoof mee in de vroege vlucht, maar hield geen stand en haalde de finish niet. Zijn laatste koers voor Parijs-Roubaix was de Volta Limburg Classic in eigen land, maar ook daar stond een DNF (Did Not Finish) achter zijn naam.

In Parijs-Roubaix geen DNF, maar een OTL (Outside Time Limit) voor Tietema. Al vroeg in de koers werd bekend dat hij, in zijn eentje, op grote achterstand reed. Desondanks besloot de Zwollenaar niet af te stappen. Ruim een uur na landgenoot Dylan van Baarle kwam Tietema aan bij het Vélodrome in Roubaix.