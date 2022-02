Bas Tietema gaat voor de aanval in Kuurne: “Probeer de vroege vlucht te halen”

Video

Een nieuw hoogtepunt voor Bas Tietema in zijn avontuur als profwielrenner. Het gezicht van YouTube-kanaal Tour de Tietema debuteert vandaag namens Bingoal-Wallonie Bruxelles in Kuurne-Brussel-Kuurne. Zijn doel vandaag? De vroege vlucht halen, zegt hij in gesprek met WielerFlits.

“Voor mij wordt het een soort van ontdekking. Ik heb er zelf alles aan gedaan om hier op mijn beste niveau te zijn, maar ik heb nul referentie. De laatste keer dat ik zo’n koers heb gereden is drie a vier jaar geleden. Ik ga proberen in de ontsnapping mee te zitten en dan is het kijken hoever ik ga komen.”