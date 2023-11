vrijdag 10 november 2023 om 08:29

Bas Tietema en Rob Harmeling geslaagd voor ProTeam-ploegleidersexamen

Bas Tietema en Rob Harmeling kunnen in 2024 definitief aan de slag als ploegleider. Via sociale media liet Tietema, die gestopt is als wielrenner, de afgelopen week zijn volgers zien hoe de opleidingsweek tot ploegleider eruitziet. Daarvoor moesten de ploegleiders in spe van Tour de Tietema-Unibet naar het UCI-centrum in Aigle.

De razendsnelle opkomst van Tour de Tietema

“Vorige week zijn we naar Aigle gereisd om de opleiding tot ploegleider, die nodig is vanaf het ProContinentale niveau, te volgen. Na vijf dagen in een klaslokaal te zitten van 08.00 tot 17.00 uur mochten we het grote eindexamen afleggen. Allemaal met succes en dus kunnen wij ons als ploegleiders alvast opmaken voor het wielerseizoen 2024”, aldus Tietema.

Met die ‘allemaal’ doelt hij ook nog op twee nieuwe ploegleiders voor Tour de Tietema-Unibet. Ook Gaëtan Pons (31) uit Luxemburg en Sverre Dyngeland Vik (27) uit Noorwegen maken deel uit van het managementteam van het Nederlandse ProTeam. Pons was afgelopen seizoen nog ploegleider bij Leopard TOGT, terwijl Vik overkomt van het kleine Coop-Repsol.