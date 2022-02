Bas Tietema daags voor profdebuut: “Het niveau is hoog, maar ik ga alles geven”

Bas Tietema maakt donderdag zijn debuut als profwielrenner. De 27-jarige coureur uit Zwolle, die na enkele jaren als fietsende YouTuber nu de kans krijgt bij Bingoal Pauwels Sauces WB, staat dan aan de start van de Tour of Antalya. “Het is erg spannend”, vertelt Tietema op de ploegsite.

Vorige maand was Tietema nog op trainingskamp met het Belgische ProTeam, nu is hij bezig met de laatste voorbereidingen. “Ik heb na de stage een beetje rust genomen en daarna een specifiek trainingsblok afgewerkt. Ook heb ik onlangs een voorbereidingskoers gereden met diverse continentale renners. Dat ging heel goed. Het was mijn eerste wedstrijd in het nieuwe tenue en op mijn nieuwe De Rosa.”

“Het doel was om het ritme van het peloton weer te vinden. Ik was erg blij met die ervaring, want ik werd er tweede. Maar het belangrijkste was om het goede gevoel weer te hebben. Dus ik kan niet wachten om mijn rugnummer op te spelden in de Tour of Antalya”, aldus Tietema. “Ik weet dat het niveau hoog gaat zijn, maar ik ben klaar om alles te geven.”

Gemotiveerd

“Ik heb de ploeg gevolgd in Bessèges en Valencia en zie dat iedereen goed in vorm is. Ook onze sprinters Timothy Dupont en Stanislaw Aniolkowski hebben een uitstekende vorm getoond.” Spannend, vindt de hoofdrolspeler van Tour de Tietema het. “Ik ben ook erg gemotiveerd. Dat is duidelijk. Ik heb de afgelopen vijf maanden hard gewerkt om weer op een goed niveau te komen. De Tour of Antalya is dan ook een goede wedstrijd om het seizoen te beginnen”, vertelt hij.

Samen met Karl Patrick Lauk en Tom Paquot zal Tietema zich proberen te mengen in de massasprints. Ludovic Robeet, Luc Wirtgen en Tom Wirtgen maken de ploeg van Bingoal Pauwels Sauces WB compleet in de Turkse rittenkoers.