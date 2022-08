Bart Leysen (Alpecin-Deceuninck): “Osborne en Conci goede versterkingen voor Ardennenkoersen”

Video

Andreas Leknessund was gisteren heer en meester in de slotrit van de Arctic Race. Maar ook Alpecin-Deceuninck kleurde de finale. Nicola Conci strandde op plek twee en werd alsnog derde in het eindklassement. Het team van de broers Roodhooft won wel het ploegenklassement.

“We hadden deze laatste etappe aangestipt als een rit met mogelijkheden”, vertelde ploegleider Bart Leysen in Trondheim voor onze camera. “Voor aanvang stonden we op plek acht, negen en tien in het klassement. Het zou lullig zijn om daar niet iéts mee te doen. Dus besloten we in het begin kalm te blijven, geen te grote groep te laten wegrijden om dan alles op de plaatselijke rondes te zetten.”

Dat draaide bijna goed uit, maar het voltallige peloton verkeek zich op Leknessund, die uitmuntend was. Met Jason Osborne, Nicola Conci en Kristian Sbaragli stuurde Alpecin-Deceuninck drie mannetjes mee in de eerste achtervolgende groep. Osborne viel weg met kettingproblemen, Sbaragli werkte voor Conci, die in de finale solo naar de tweede plek reed.

“Eigenlijk was Osborne de vooruitgeschoven man, op basis van het klassement. Belangrijker was echter om in blok te koersen. Dat deden we. Jammer dat Jason wegviel. Maar materiaalpech maakt deel uit van de koers. Misschien had er anders wel meer ingezeten voor onze oud-roeier.”

Gebrek aan ervaring

Zowel Osborne als Conci kwamen in de loop van dit seizoen de ploeg versterken. De Duitser in de hoofdmacht, de Italiaan bij het opleidingsteam, maar ook hij maakt op 1 januari de overstap naar het hoofdteam.

“Osborne heeft kracht te koop en is snel”, vertelt Leysen. “Hij mist uiteraard nog wat ervaring op koersvlak. Dat is normaal, want hij komt pas uit zijn boot. Hij kan nog veel progressie maken qua handeling in het peloton en het aanvoelen wanneer wel en niet reageren. Conci reed in het verleden al mooie resultaten bij Trek-Segafredo en Gazprom. Het zijn twee ideale jongens om ons team te versterken in het Ardennenwerk.”

Met ook het aantrekken van Quinten Hermans en Søren Kragh Andersen komt Alpecin-Deceuninck versterkt uit het eerste deel van de transferperiode. “Conci en Osborne zijn goede versterkingen in de breedte”, besluit Leysen. “Dat is goed voor zowel Quinten Hermans als Mathieu van der Poel.”