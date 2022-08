Bart Lemmen wint laatste etappe etappe Kreiz Breizh, Rens Tulner derde

Bart Lemmen heeft de vierde etappe van Kreiz Breizh, een Franse etappekoers, op zijn naam geschreven. De Nederlander van VolkerWessels won de rit voor Fransman Pierre Thierry en Nederlander Rens Tulner. De eindoverwinning gaat naar de Zweed Lucas Eriksson.

De vierde etappe van Kreiz Breizh (2.2-koers) was 186,4 kilometer lang. De renners begonnen op de laatste dag in Guingamp en kwamen aan in Rostrenen, in het westen van Frankrijk. De 26-jarige Lemmen reed weg in de straten van Rostrenen en bleef Thierry en Tulner, die in het tenue van Metec-SOLARWATT p/b Mantel koerst, voor in de uitslag.

De zesde plaats was weggelegd voor de Belg Lander Loockx, die eerder al derde eindigde in de tweede etappe. Voor Loockx is het ook de derde top-10 plaats in drie dagen. De eindwinst in Kreiz Breizh gaat naar de Zweed Lucas Eriksson, die dankzij een goede ploegentijdrit en een tweede plaats in de derde etappe de etappekoers wint.