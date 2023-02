Bart Lemmen verrast vooral zichzelf met vierde plek in tijdrit O Gran Camiño

Jonas Vingegaard, Rohan Dennis, Will Barta en Bart Lemmen. Zo zag de top-4 eruit van de afsluitende tijdrit van O Gran Camiño. In Santiago de Compostela verbaasde Bart Lemmen vriend en vijand, en vooral zichzelf, met de vierde plaats op 1.05 minuut van Vingegaard. “Ik vlieg er gewoon in, dacht ik”, aldus Lemmen tegen WielerFlits.

Op het moment dat we Lemmen spraken was hij net gefinisht, op 29 seconden achter tweevoudig wereldkampioen tijdrijden Dennis. Het ongeloof op zijn gezicht sprak boekdelen toen hij dat hoorde. “Dat is in principe heel goed. Rohan liep in het tweede deel bijna niet meer uit. Dat was mijn deel. Die korte klimmen waar je vol in kon beuken”, blikt hij terug.

“Ik had al het idee dat ik goed onderweg was en ik had een beetje rustig aan gedaan tot het eerste meetpunt, want ik wist dat daarna die klimmen kwamen. Ik vlieg er gewoon in, dacht ik. En ik voelde mijn benen niet zo. Zeker het tweede deel voelde ik dat ik heel hard ging. Maar je weet nooit hoe goed de rest is. Dat lijkt nu er goed uit te zien”, zei hij. Dat bleek het geval, want alleen Vingegaard en Barta waren daarna nog sneller.”

Twee jaar geleden was Lemmen nog renner bij WV West-Frisia en vorig seizoen brak hij door bij VolkerWessels. Dat leverde hem transfer op naar Human Powered Health. Meer over zijn bijzondere ontwikkeling lees je binnenkort in een interview op WielerFlits.

“Holy shit! Maar 29 seconden achter Rohan Dennis?” De ontdekkingstocht van Bart Lemmen gaat verder in O Gran Camiño. Zit er een top-10 in voor hem in de tijdrit?#OGranCamiño #OGC23 @HumanPwrdHealth pic.twitter.com/z0mzCUxHYQ — Nɪᴄᴋ Dᴏᴜᴘ (@Nick_Doup) February 26, 2023