dinsdag 19 maart 2024 om 09:16

Bart Lemmen breekt sleutelbeen bij val in Ronde van Catalonië

Bart Lemmen moest na een valpartij opgeven in de eerste etappe van de Ronde van Catalonië. Bij die val heeft de Nederlander zijn sleutelbeen gebroken, is gebleken na onderzoek in het ziekenhuis. Dat laat Visma | Lease a Bike weten via sociale media.

Het is nog niet bekend hoelang Lemmen uit de roulatie is. Dit voorjaar stonden onder meer de Amstel Gold Race (14 april) en Waalse Pijl (17 april) nog op zijn programma. Ook stond hij op de voorlopige startlijst voor de Ronde van Romandië (23-28 april).

Lemmen in dienst van Visma | Lease a Bike bezig aan zijn eerste jaar op WorldTour-niveau, nadat hij in 2023 uitkwam voor de inmiddels verdwenen ProTeam-formatie Human Powered Health. De oud-militair liet zich in de eerste maanden van 2024 meteen zien op het hoogste niveau, met toptienklasseringen in de Tour Down Under (5e) en de UAE Tour (10e).