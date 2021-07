Bart Brentjens maakt zich zorgen: “Voor Mathieu van der Poel is het té warm in Tokio”

Ride

Bart Brentjens werd de eerste winnaar van het mountainbiken op de Olympische Spelen ooit. De Limburger veroverde in 1996 het goud in Atlanta. Nu 25 jaar later dient een mogelijke opvolger uit eigen land zich aan: Mathieu van der Poel. In de RIDE Zomerspecial ruim aandacht voor dit bijzondere feit en een terugblik op Brentjens eigen gouden dag in Atlanta.

De ex-olympische kampioen ziet ‘MVDP’ als grote favoriet voor het goud komende maandag. Het parcours is volgens Brentjens op zijn lijf geschreven is. “Het is echt supertechnisch met veel draaien en keren, vanuit weinig snelheid accelereren. Een kort parcours waarvoor je erg behendig moet zijn. Dat is enorm in het voordeel van de interval-types. Het probleem voor Mathieu is vooral de hitte. Daar maak ik me wel wat zorgen over. Het is in Tokio veel té warm voor hem. Je hebt met tijdsverschil te maken, met heel hoge temperaturen en dito luchtvochtigheid. Dat mag hij niet onderschatten.”

De kracht van Van der Poel zit hem volgens Brentjens in het feit dat hij zo’n grote liefhebber is van de mountainbike. “Je ziet dat hij ervan geniet, dat hij plezier beleeft aan het mountainbiken. Daarnaast heeft hij een heel hoog piekvermogen. Door die explosiviteit kan hij een heel hoog vermogen leveren in een heel korte tijd. Op de beklimmingen moet je dat in deze sport echt goed kunnen. Een tweede eigenschap die Mathieu ook heeft, is dat hij heel snel herstelt van die inspanningen. Eigenlijk is dat precies wat mountainbiken is: heel steil op en daarna heel kort dalen. Je hebt dus weinig herstelmomenten. Net dat kan Mathieu uitstekend.”

Het trekje van Mathieu van der Poel

Ook technisch behoort hij volgens Brentjens – zeker als het om afdalen gaat – tot de besten van de wereld. “Die skills heeft hij, Mathieu kan gewoon goed fietsen. Het ziet er ook altijd heel atletisch uit bij hem, alsof het vanzelf gaat. Toch kun je het zien als hij écht goed is. Let maar eens op, je ziet dat ook in de cross. Hij heeft een bepaald trekje in zijn gezicht. Mathieu fronst dan een beetje zijn bovenlip naar zijn neus toe. En dan moet je oppassen, dan geeft-ie gas!”, grijnst de wereldkampioen crosscountry van 1995. “Ik weet niet of hij dat zelf weet, maar het is me nu al een aantal keer opgevallen. Dan denk ik steeds: ‘Wow, nu gaat het gebeuren!’, en dan demarreert-ie ook. Dat speelse dat Mathieu heeft, is mooi om te zien.”