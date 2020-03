Bart Brentjens Challenge tevens NK mountainbike marathon maandag 30 maart 2020 om 14:07

De Bart Brentjens Challenge in Limburg is de nieuwe locatie voor het NK mountainbike marathon nadat de eerste datum geschrapt moest worden vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus. Tijdens het Nederlands kampioenschap worden opvolgers gezocht voor Hans Becking en Laura van Regenmortel, die vorig jaar de titels veroverden.

Twee weken geleden werd bekend dat de Hel van Groesbeek (gepland voor zondag 5 april) niet kon doorgaan vanwege het coronavirus, en daarmee ook niet het Nederlands kampioenschap marathon. Omdat geen nieuwe vergunning werd verstrekt door de officiële instanties, moest naar een oplossing worden gezocht. Die werd gevonden in de Bart Brentjens Challenge, met start en finish in het Zuid-Limburgse Eijsden.

Beide organisaties staken de koppen samen met wielerbond KNWU en daaruit kwam voort dat de Bart Brentjens Challenge tevens als NK MTB marathon verreden wordt. “We zijn er uiteraard trots op dat we in 2020 het NK alsnog mogen organiseren en dat we zo de mountainbikesport in Nederland kunnen helpen. Binnen ons team is er al de nodige ervaring en daarnaast waren we sowieso al van plan de routes in 2020 spectaculair te wijzigen”, aldus de organisatie.

De Bart Brentjens Challenge en het NK MTB marathon staan gepland voor zondag 11 oktober.