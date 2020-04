Bardet wil geen dispensatie voor profrenners: “Niet egoïstisch zijn” woensdag 8 april 2020 om 14:32

In Nederland en België mogen profwielrenners nog altijd buiten trainen, maar in Frankrijk zijn de maatregelen om het coronavirus te bestrijden een stuk strenger. Het gevolg is dat iemand als Romain Bardet is aangewezen op de hometrainer. “Ik wil echter geen voorkeursbehandeling”, zo vertelt hij in gesprek met Le Monde.

In Frankrijk gelden de huidige coronamaatregelen nog tot zeker 15 april, maar de Franse rennersvakbond UNCP pleitte vorige week voor een versoepeling van de regels voor profwielrenners. De UNCP hoopt dat coureurs zo snel mogelijk weer buiten kunnen trainen, net als renners die woonachtig zijn in bijvoorbeeld België en Nederland.

Volgens de rennersvakbond is er nu sprake van een scheve en oneerlijke situatie. Bardet voelt echter weinig voor een dispensatie voor profwielrenners. “Er is nu geen haast om weer op de weg te fietsen. Dat is enkel belangrijk als we weten wanneer we opnieuw kunnen koersen. Ik wil natuurlijk weer buiten fietsen, aangezien we wel klaar zijn met de huidige lockdown.”

‘Geen goed signaal’

De renner van AG2R La Mondiale schetst echter een probleem. “Als de profs weer buiten willen trainen, dan willen de amateurs dat ook. Het is geen goed signaal om nu te praten over een versoepeling van de regels. Het is gewoon geen positieve boodschap. Het is nu niet het moment om egoïstisch te zijn”, zo laat de 29-jarige renner weten.

Bardet is niet de enige Franse renner die oproept tot solidariteit in deze coronacrisis. Lilian Calmejane: “We moeten een goed signaal afgeven en thuisblijven. Ik zie niet in waarom profwielrenners moeten eisen voor een uitzonderingspositie. We moeten juist gezamenlijk de strijd aangaan”, zo citeert sportkrant L’Equipe.