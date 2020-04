Franse rennersvakbond vraagt regering om dispensatie voor coureurs zaterdag 4 april 2020 om 15:33

Als het aan de Frans rennersvakbond UNCP ligt, mogen coureurs in Frankrijk vanaf 15 april weer naar buiten om te trainen. UNCP heeft de Franse regering gevraagd om dispensatie te verlenen vanaf deze datum, omdat dan de lockdown zal worden herzien.

De vakbond heeft een uitgebreide brief geschreven aan het Franse Ministerie van Sport om hun doelstelling te bewerkstelligen, zodat coureurs snel weer verder kunnen gaan met het uitoefenen van hun beroep.

“Op dit moment respecteren we de lockdown volledig”, vertelt voorzitter Pascal Chanteur aan Ouest France. Dat is volkomen normaal, maar de afgelopen dagen heb ik de minister van Landbouw horen zeggen dat mensen die op het land werken, geholpen moeten worden. Ik zie ook dat bouwbedrijven weer aan het werk kunnen gaan als ze de gezondheidsinstructies respecteren. Wij, de wielrenners, zijn ook arbeiders die hun beroep willen uitoefenen.”

De zorg ontlasten

Het grootste argument van de Franse regering voor het binnenhouden van de coureurs is om op deze manier de zorg te ontlasten. Geblesseerde wielrenners zouden namelijk voor extra druk op het systeem zorgen.

Chanteur is het daar niet helemaal mee eens. “Er zijn 400 werkongevallen per dag, terwijl het bij ons maar tussen de vier en zeven werkongevallen per jaar zijn. Nu zijn er nog minder risico’s zijn, aangezien er minder verkeer op de straten aanwezig is”, legt hij uit.

De brief van de rennersvakbond kan op steun rekenen van de Franse wielerfederatie FFC. Ook zij hebben de brief ondertekend.