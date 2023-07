Romain Bardet hoopt op betere dagen: “Een mogelijkheid vinden om tijd terug te pakken”

Romain Bardet kende geen geweldige dag in de Tour de France. De Fransman van Team dsm-firmenich zat niet in de tweede groep met onder meer Tadej Pogacar, maar ook veel andere klassementsmannen. De komende dagen hoopt hij beter te presteren, laat hij weten via de sociale media van de ploeg.

“Het begin van de koers was heel zwaar vandaag, toen werd het even rustiger, maar daarna ging het weer hard in de finale”, kijkt Bardet terug op de vijfde etappe naar Laruns. “We reden de Col de Marie Blanque heel hard omhoog en iedereen kwam snel op zijn positie. Ik reed gewoon mijn eigen tempo.”

Enkele minuten voor de favorietengroep reden de vluchters, met ook Jai Hindley. De Australiër van BORA-hansgrohe, in 2021 ploegmaat van Bardet bij Team DSM, pakte uiteindelijk de ritzege en het geel. “Jai was heel sterk. Zijn rit was inspirerend. Ik ben blij voor hem.”

“Ik ben vandaag op mijn plek terechtgekomen, maar het is nog maar de vijfde dag en ik hoop dat ik de komende dagen beter ben. We moeten een mogelijkheid vinden om tijd terug te pakken, aangezien veel van ons een vergelijkbaar niveau hebben en bij elkaar in de buurt staan in het klassement.” Bardet staat inmiddels twaalfde in de algemene rangschikking, op meer dan tweeënhalve minuut van Hindley.

