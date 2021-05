Bardet houdt stand: “En mijn benen zullen nog elke dag verbeteren”

Romain Bardet was in de zware Sestola-etappe van de Giro d’Italia de beste Team DSM-klimmer. De Fransman kwam als zeventiende over de finish, in de groep van Remco Evenepoel op elf seconden van de groep van Vlasov en Bernal. Jai Hindley verloor nog meer tijd. “Maar ik denk dat het een prima etappe was”, reageert Bardet.

“Ik denk dat het best goed ging voor ons”, aldus Bardet, die nu negentiende staat in het klassement. “Ik zat redelijk goed geplaatst op de slotklim toen de aanvallen kwamen, dus ik denk dat het uiteindelijk een prima etappe was. De jongens hebben Jai en mij goed beschermd. Ik denk dat we hierop verder kunnen bouwen en de benen zijn goed. Die zullen elke dag nog verbeteren.”

Hindley werd 29ste in de etappe en staat in het klassement 27ste, op een kleine minuut van de best geplaatste favoriet Aleksandr Vlasov. “We zaten goed gepositioneerd voor de laatste beklimming en het ging goed toen de benen het werk moesten doen”, aldus Hindley. “Romain deed het nog beter en dat is fijn om te zien. Ik zat daar niet al te ver achter, dus het was een goede dag voor ons.”