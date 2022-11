Baloise Trek Lions steeds sterker in de breedte: “Boven verwachting goede resultaten”

Interview

Vier renners van Baloise Trek Lions eindigden afgelopen zondag in de top-8 van de Wereldbeker Overijse. De Vlaams-Brabantse ploeg is zeer sterk in de breedte en heeft met Lars van der Haar een kopman die kan strijden voor de zege. “Dit biedt heel veel perspectief voor de toekomst”, vertelde teammanager Sven Nys aan WielerFlits.

Het was zeer opvallend in Overijse, de talrijke aanwezigheid van Baloise Trek Lions in de top-10. Achter de strijd tussen latere winnaar Michael Vanthourenhout en wereldkampioen Tom Pidcock streden de mannen van Nys voor plek drie. Van der Haar wist die derde plaats binnen te halen, Joris Nieuwenhuis werd nog vijfde na een goede remonte en youngsters Thibau Nys en Pim Ronhaar werden zesde en achtste. “Deze resultaten doen heel veel deugd”, gaf Nys aan na afloop.

“We hebben de laatste jaren geprobeerd om een aantal jonge mannen aan te trekken waarvan we zeker waren dat ze op lange termijn kwaliteit gingen bieden. Eigenlijk zien we nu al resultaat en valt het goed. Pim en Thibau doen het heel goed en daar kunnen we dan twee iets oudere jongens bijzetten met Lars en Joris. Dat biedt in het algemeen heel veel perspectief.” Met Van der Haar als kopman hebben de jonge gasten ook een ideale renner om zich aan op te trekken. “Het is echt knap dat Lars dit jaar op elk parcours op het podium staat, hij is zó stabiel”, looft Nys de Nederlander.

Naast de goede balans in het team, is de sfeer ook zeer goed bij de crossers van Baloise Trek Lions. “De dynamiek tussen die gasten is heel leuk om te zien. Ze komen altijd naar de training, blijven erna samen plakken om koffie te drinken en taart te eten en kruipen vaak bij elkaar in de camper. Dat is echt de ploeg waar ik aan wil werken.”

De jeugd staat er

De sterke uitslagen van Ronhaar en Nys moeten we volgens de oud-wereldkampioen veldrijden overigens echt niet onderschatten. “Zeker niet op zware omlopen als de Koppenberg en in Overijse. Pim en Thibau toonden zich deze zomer ook al op de weg, maar ze doen het nu boven verwachting goed. Ze zijn ook echt twee handen op een buik, die twee. Zet daar ook zeker David Haverdings bij, de eerstejaars belofte die we ook niet mogen onderschatten. Hij is een groot talent waarmee we kunnen werken.”

“Ik kijk echt uit naar de komende jaren”, vertelde een enthousiaste teammanager. “Die mannen gaan stappen blijven zetten, daar ben ik zeker van. Je ziet ook dat ze nu nog steeds fouten maken. Bovendien zit er nog veel reliëf in hun prestaties. Vorige week waren Pim en Thibau bijvoorbeeld nergens in de Beekse Bergen na een week met veel arbeid op de fiets. Deze week hebben we daar dan weer veel rust tegenover gezet en dat loont meteen.”

Later deze week volgt er een kort interview met Sven Nys. De teammanager van Baloise Trek Lions vertelt in dat interview over Joris Nieuwenhuis en de situatie rond zijn niet-selectie in de Wereldbeker Antwerpen door de terugkeer van Mathieu van der Poel.