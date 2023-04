Baloise Belgium Tour verlengt met hoofdsponsor en trekt door Schepdaal

Goed nieuws voor de Baloise Belgium Tour. Hoofdsponsor Baloise heeft het sponsorcontract met drie jaar verlengd. Dat betekent dat de rittenkoers tot en met 2026 Baloise als titelsponsor zal hebben.

Terwijl de hoofdsponsor hetzelfde blijft, verandert de vormgeving van de Baloise Belgium Tour dit jaar. Zo zal het logo wijzigen en krijgt de ronde een nieuwe leiderstrui. “Een opvallend exemplaar dat met de diverse nieuwe kleuren van titelpartner Baloise speelt”, stelt organisator Golazo in een persbericht.

“Als organisator van de Baloise Belgium Tour is Golazo bijzonder trots dat we kunnen spreken van een echte Belgische etappewedstrijd”, vindt organisator Christophe Impens. “Niet enkel in 2023 wordt er gekoerst in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Dat gaat ook al zeker het geval zijn in 2024 en 2025. We zijn ook erg blij dat we onze samenwerking met Baloise voor nog eens drie jaar hebben kunnen verlengen.”

Ook vanuit Baloise is er tevredenheid over de nieuwe, driejarige sponsordeal. “Dit jaar is de ronde meer dan ooit een nationale rittenkoers met ritten die eindigen in Durbuy en Brussel. Als Belgische verzekeraar willen we een totaalbeleving creëren voor renners en supporters”, stelt CEO Christophe Hamal.

Passage door Schepdaal

Het rittenschema van de Baloise Belgium Tour 2023 was al bekend. Opvallend is wel de passage door Schepdaal, in de slotrit met start en finish in Brussel. Schepdaal is namelijk de thuisplaats van wereldkampioen Remco Evenepoel. De organisatie zal hopen dat Evenepoel van 14-18 juni neerstrijkt in zijn ’thuisronde’.

Meerdere renners hebben wel hun deelname al toegezegd voor dit jaar: Jasper Philipsen, Jonas Rickaert, Ramon Sinkeldam, Dries De Bondt (allen Alpecin-Deceuninck), Caleb Ewan (Lotto Dstny), Fabio Jakobsen en Yves Lampaert (Soudal Quick-Step).

Rittenschema Baloise Belgium Tour 2023 (14-18 juni)

Etappe 1: Scherpenheuvel-Zichem – Scherpenheuvel-Zichem (165 km)

Etappe 2: Merelbeke – Knokke-Heist (175,7 km)

Etappe 3: Beveren – Beveren (ITT, 15,2 km)

Etappe 4: Durbuy – Durbuy (172,6 km)

Etappe 5: Brussel – Brussel (194,8 km)