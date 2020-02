Balende Tom Dumoulin: “Werk al maanden naar mijn debuut toe” woensdag 5 februari 2020 om 10:03

Het moest vandaag gebeuren: de rentree van Tom Dumoulin in de Ronde van Valencia. De Nederlander moet zijn debuut voor Jumbo-Visma echter uitstellen, aangezien hij te ziek is om te starten. “Dit is ongelofelijk, ik werk al maanden naar dit moment toe”, zo vertelt een teleurgestelde Dumoulin in gesprek met 1Limburg.

De Ronde van Valencia zou de eerste wedstrijd van Tom Dumoulin worden in bijna acht maanden tijd, nadat hij vorig jaar in het Criterium du Dauphiné moest opgeven met knieklachten. “Ik ben echter niet fit genoeg om te starten. Ik ben te ziek om vijf dagen te koersen”, aldus de ronderenner, die zal worden vervangen door Paul Martens.

“Als het mogelijk was, had ik mijn rugnummer opgespeld en was ik van start gegaan. Het gaat nu echter niet, waardoor ik wel naar huis moet om te herstellen. Ik zal nieuwe plannen moeten maken”, zo vertelt Dumoulin. Arthur van Dongen, ploegleider bij Jumbo-Visma, laat weten dat Dumoulin zijn oorspronkelijke programma zal afwerken.

Dit betekent dat de Girowinnaar van 2017 over ruim één maand zijn rentree zal maken, als de 55e editie van Tirreno-Adriatico op het programma staat. “Tom keek als een jonge hond echt uit naar zijn rentree, om eindelijk weer te koersen. Dan begrijp je wel dat hij enorm teleurgesteld is.”

Voorbeschouwing: Ronde van Valencia