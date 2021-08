Balende Tim Merlier na GP Kint: “Na zondag een tweede gemiste kans”

Interview

Een balende Tim Merlier na afloop van de Marcel Kint Konvert Classic. “Ik was gekomen om te winnen. En het zat er ook in. Net als zondag in Leuven. Ik heb het twee keer laten liggen. Daar word ik niet vrolijk van, nee.”

Er was die valpartij op iets minder dan twee kilometer van de streep. Maar dat vond Merlier geen excuus. “Ik heb geluk gehad dat ik er goed door kwam. Ik moest er wel wat extra kruit verschieten, maar ik zat net voor het ingaan van die belangrijke laatste bocht toch waar ik wilde zitten.”

“Maar bij mijn aanzet schoot ik mijn ketting door. Tot twee keer toe. Daardoor moest ik terug naar het wiel van Alvaro Hodeg. Ik heb niet opgegeven, maar blijven sprinten tot op de streep. Helaas, blijkbaar volstaat het net niet voor winst. Dat is inderdaad balen.”

Sympathieke Hodeg

Terwijl hij het vertelt, ziet Merlier op het kleine schermpje in de perstent nog eens een herhaling van de sprint. “Vent, toch. Wat scheelt het… Goh, ik kan er amper nog naar kijken.” Dat hij het Hodeg wel gunde, gaf hij nog mee. “Sympathieke kerel. Ik heb veel respect voor hem. Maar ik had hem vandaag moeten verslaan.”

Merlier verstevigt wel zijn leidersplaats in de Bingoal Cycling Cup, het regelmatigheidscriterium waaraan deze Marcel Kint Konvert Classic verbonden is. “Magere troost. Er is ook geen prijs verbonden aan dat klassement. Jammer, vooral voor de ploegmaats, vind ik. Nee, ik was gekomen om te winnen. En dat is niet gelukt.”

“Net als zondag in Leuven”, zucht hij. “Het zat er twee keer in en ik heb het twee keer laten liggen.” Dat hij met een te groot verzet sprintte, zoals tijdens de rechtstreekse werd gesuggereerd, ontkent hij. “Nee, dat was het niet. Ik rijd met een nieuwe fiets, inclusief nieuwe ketting. Dan kan dat gebeuren.”

Ook in de Giro en de Baloise Belgium Tour kon Merlier al twee keer niet voluit sprinten door een kettingproblemen. Toeval? “Jawel. Dat is een ander verhaal, dat was telkens na een manoeuvre. Het materiaal is zo scherp afgesteld dat er niets mag gebeuren. Kijk naar Cavendish, die na elke rit zijn ketting ziet afvallen. Maar vandaag had dat er niets mee te maken.”

Parijs-Roubaix

Volgende week zaterdag krijgt Merlier een nieuwe kans in de Brussels Cycling Classic, die hij vorig jaar op zijn naam schreef. Daarna zou hij graag de Benelux Tour rijden. “Ik ben vragende partij, maar het is nog wachten op de definitieve selectie van de ploeg. Ik heb nog geen ‘go’ gekregen, maar er zijn een paar sprintkansen, dus ik ben vragende partij.”

Voorts staan onder meer Fourmies, Koolskamp en de GP Van Steenbergen nog op het menu. “En hopelijk Parijs-Roubaix, wat voor mij nog echt een hoofddoel is. Ook daarvoor is het nog wachten op bevestiging vanuit de ploeg, maar was deze klassieker op de normale datum afgewerkt, was ik er zeker bij geweest. Ik veronderstel dat dat nog steeds geldt.”