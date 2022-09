Balende Tim Merlier: “Ik had de benen niet op steilste stuk”

Tim Merlier kwam in Montilla als 62ste over de streep. Dat was wel heel ver weg van de zege. Op deze oplopende aankomst had de Belgische kampioen geen verhaal tegen Mads Pedersen en andere machtssprinters. “Dan maar in Madrid, zeker”, baalde hij achteraf.

“Ik had de benen niet”, aldus Merlier in een eerste reactie aan de Belgische media die aanwezig zijn in de Vuelta. “Ik voelde mij in het begin al niet zo goed, ik had wat last van de warmte. Maar ik vond verkoeling en in het tweede deel van de etappe ging het beter. In de finale zat ik zelfs goed geplaatst.”

Maar in de slotkilometer ging het fout. Toen het tempo werd opgedreven, zakte Merlier er helemaal door. “Ik had geen versnelling meer op het steilste stuk en dan kraakt het ook in het hoofd.” Dinsdag is er in principe een nieuwe kans op een massasprint. “Maar dan is de finale nog lastiger”, beseft hij. “Hopelijk wordt het de slotrit in Madrid.”