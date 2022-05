Bahrain Victorious voegt belofte Matevz Govekar toe aan selectie

Bahrain Victorious heeft de komst van Matevž Govekar bekendgemaakt. De Sloveense belofte komt over van het continentale Tirol KTM en voegt zich per woensdag 1 juni bij het WorldTeam waar hij onder meer zijn landgenoten Matej Mohorič, Domen Novak en Jan Trantik tegenkomt.

Govekar werd vorige maand 22 jaar oud en wordt beschouwd als een allrounder met een sterk eindschot. De Sloveense belofte is aan een goed jaar bezig en won in maart de proloog van de Istrian Spring Trophy. Verder was hij tweede in de Porec Trophy en de GP Vorarlberg, waar hij alleen Jumbo-Visma’s Johannes Staune-Mittet voor zich moest dulden.

Dat hij per 1 juni voor Bahrain Victorious uitkomt, is een spannende stap in zijn sportieve carrière. “Ik ben superblij dat ik nu halverwege het seizoen bij Team Bahrain Victorious aan de slag kan, en ik zal de resterende tijd gebruiken om ervaring op te doen en te leren van de ervaren renners en staf in het team”, aldus Govekar op de website van zijn nieuwe team.