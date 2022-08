Bahrain Victorious rekent op Bilbao en thuisrijder Bauhaus in Deutschland Tour

Bahrain Victorious wedt op meerdere paarden in de Deutschland Tour (24-28 augustus). De ploeg uit het Midden-Oosten gaat voor een goed klassement met Pello Bilbao, terwijl thuisrijder Phil Bauhaus voor sprintsucces moet zorgen.

Naast Bilbao en Bauhaus, staan de eveneens snelle Jonathan Milan, Heinrich Haussler, Hermann Pernsteiner en Filip Maciejuk aan het vertrek voor Bahrain Victorious. “In mijn ogen is dit een heel sterk team”, zegt ploegleider Enrico Poitschke. “We hebben de mogelijkheid om in elke etappe te strijden voor de overwinning, alsook een podiumplaats of eindzege in het algemeen klassement.”

Bilbao en Bauhaus reden onlangs beiden de Ronde van Polen en beiden waren ze daar succesvol. Bilbao werd derde in het eindklassement, Bauhaus won de vijfde etappe. Laatstgenoemde reed afgelopen weekend nog de BEMER Cyclassics. Daar eindigde de sprinter als zevende.

De Deutschland Tour begint woensdag met een proloog in Weimar. Nadien volgen vier ritten in lijn. De koninginnenrit wordt vrijdag verreden, als de finish na een kleine twaalf kilometer klimmen (aan 6,5%) in Schauinsland ligt.