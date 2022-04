Bahrain Victorious met Dylan Teuns en Jan Tratnik in Brabantse Pijl

Bahrain Victorious heeft zijn zevenkoppige selectie gepresenteerd voor de Brabantse Pijl. Dylan Teuns lijkt op papier de grootste kanshebber voor de overwinning, maar de ploeg schuift Jan Tratnik naar voren als ‘de man voor de laatste ronde’.

Tratnik, die op weg lijkt naar Jumbo-Visma, is bezig aan een uitstekend voorjaar. De Sloveense hardrijder werd namelijk al negende in Milaan-San Remo en Dwars door Vlaanderen en reed in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race naar de twaalfde plaats. In de Brabantse Pijl mag hij het laten zien als kopman. “Het is onze taak om Jan de best mogelijke kans te bieden voor de finale, voor de laatste ronde”, laat ploegleider Roman Kreuziger weten in een persbericht.

Teuns en Jack Haig hebben een beschermde rol, zo kunnen we opmaken uit het persbericht. “We hebben met Filip Maciejuk, Yukiya Arashiro en Chun Kai Feng drie renners voor de openingsfase van de koers en in de finale is het ook uitkijken naar Jack Haig en Dylan Teuns. De race zal worden beslist op de lokale ronde. We moeten ervoor zorgen dat we mee zijn met eventuele vluchtgroepen”, aldus Kreuziger.

Met Luis León Sánchez kan de formatie ook nog rekenen op een zeer ervaren renner, al is het voor de 38-jarige Spanjaard pas de derde keer dat hij zal deelnemen aan de Brabantse Pijl.