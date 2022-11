Bahrain Victorious: “Geruchten over de komst van Nairo Quintana zijn niet waar”

Nadat Nairo Quintana afgelopen weekend vertelde dat hij volgend jaar op WorldTour-niveau zal acteren, werd er druk gespeculeerd over de nieuwe werkgever van de Colombiaan. Een van de ploegen die veelvuldig genoemd werd, was Bahrain Victorious. Een woordvoerder van die ploeg heeft echter aan VeloNews laten weten dat de geruchten over de komst van Quintana niet waar zijn.

Bahrain Victorious heeft momenteel 27 renners op het rooster voor 2023. Er zijn dus nog wel wat plekjes vrij, maar het lijkt er niet op dat Quintana een van deze plaatsen in gaat vullen. Het is niet bekend of er wel contact is geweest tussen de twee partijen.

Een andere optie voor Quintana zou een terugkeer naar zijn voormalige ploeg Movistar zijn, liet hij eerder weten. De vraag is alleen of de Spaanse ploeg wel interesse heeft in de 32-jarige klimmer, aangezien het team zijn selectie al rond heeft met het oog op het nieuwe wielerseizoen. De ploeg heeft – met Fernando Gaviria, Ruben Guerreiro en Iván Romeo – ‘slechts’ drie renners aangetrokken voor 2023. Nairoman kreeg al wel een aanbod van het Colombiaanse conti-team Medellín-EPM, maar dat wees hij af.

Quintana werd in augustus gediskwalificeerd in de Tour de France, waarin hij zesde werd, na een positieve test op tramadol. Deze pijnstiller staat niet op de verboden middelenlijst van de WADA, maar is wel verboden door de UCI. Quintana ging nog in hoger beroep tegen deze diskwalificatie, maar dit werd door het CAS afgewezen.