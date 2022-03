Bahrain Victorious bevestigt: Toestand Sonny Colbrelli stabiel

De situatie van Sonny Colbrelli is stabiel, zo heeft zijn ploeg Bahrain Victorious laten weten in een eerste persbericht. De Italiaan zakte direct na afloop van de openingsetappe in elkaar en werd, na een hartmassage door het medische team, ter plaatse afgevoerd naar het ziekenhuis.

Colbrelli werd vervoerd naar het Universitair Ziekenhuis van Girona, waar hij door de dienstdoende artsen in de gaten wordt gehouden. “Na de sprint in de openingsetappe van de Ronde van Catalonië viel Sonny Colbrelli bewusteloos neer. Hij onderging verdere medische hulp en hij verkeerde in stabiele toestand toen hij in een ambulance naar het ziekenhuis van Girona werd gebracht”, staat er in het persbericht.

“Daar zal zijn toestand verder worden onderzocht. Bahrain Victorious wil de organisatoren en de medische teams bedanken voor hun steun en hulp. Er volgen nog verdere updates.”

De Europese kampioen, die pas net terug is in koers na een periode van ziekte, is bij kennis en kan ook praten en bewegen, maar voelt zich wel slecht. Dat liet de ploeg eerder weten aan onder meer Velonews.