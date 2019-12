Bahrain McLaren wil Enrico Battaglin vrijdag 20 december 2019 om 09:06

Bahrain McLaren wil Enrico Battaglin vastleggen voor komend seizoen, zo weet WielerFlits. De Italiaanse puncheur is al een tijdje op zoek naar een nieuwe ploeg, maar het is maar de vraag of hij vrijkomt na de fusie tussen zijn oude ploeg Katusha-Alpecin en Israel Cycling Academy.

De 30-jarige Battaglin was de afgelopen dagen al in Kroatië voor het trainingskamp van Bahrain McLaren, maar het is nog niet zeker of de oud-renner van LottoNL-Jumbo in 2020 zal uitkomen voor de WorldTour-ploeg. De Italiaan moet na de fusie tussen Katusha-Alpecin en Israel Cycling Academy op zoek naar een nieuwe werkgever.

Battaglin en Israel Start-Up Nation zullen echter nog wel om de tafel moeten, aangezien de renner nog een doorlopend contract heeft. Mochten beide partijen tot een oplossing komen, dan is Battaglin vrij om voor Bahrain McLaren te tekenen. De ervaren heuvelsprinter heeft overigens niet te klagen over een gebrek aan belangstelling.

Zo werd hij de afgelopen maanden al in verband gebracht met een transfer naar Groupama-FDJ en een terugkeer naar Bardiani-CSF-Faizanè. Bij die laatste ploeg debuteerde Battaglin als prof en won hij twee etappes in de Giro d’Italia.