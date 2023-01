Einde carrière voor Enrico Battaglin? “Er is weinig hoop meer”

Sacha Modolo heeft inmiddels zijn afscheid als wielrenner aangekondigd en de kans is groot dat Enrico Battaglin binnenkort hetzelfde zal doen. De 33-jarige Italiaan heeft nog altijd geen nieuwe ploeg gevonden en denkt aan stoppen. “Er is weinig hoop meer”, tekent La Gazzetta dello Sport op uit de mond van Battaglin.

Battaglin kreeg aan het einde van 2022 te horen dat er geen plek meer voor hem was bij Bardiani-CSF-Faizanè, nu Green Project-Bardiani CSF-Faizane. “Dat was mentaal echt een flinke tik. Het klopt dat het me vorig seizoen niet is gelukt om te winnen, maar ik heb wel bijgedragen aan het succes van mijn ploeggenoten en de jongere renners een eindje op weg geholpen. Dat is toch ook iets waard”, liet hij weten aan de regionale krant Il Giornale di Vicenza.

De Italiaan, die in het verleden ook uitkwam voor LottoNL-Jumbo, Katusha-Alpecin en Bahrain-McLaren, was echter nog zeer strijdbaar in de zoektocht naar een nieuwe ploeg. We zijn nu goed twee maanden verder en Battaglin is inmiddels een stuk pessimistischer. De puncheur, die eigenlijk nog minstens twee jaar wil doorgaan met koersen, houdt nu ernstig rekening met een afscheid als profwielrenner.

Battaglin werd in 2012 prof bij Colnago CSF Bardiani en staat te boek als een puncheur met een goede sprint in de benen. De Italiaan blonk vooral uit in het heuvelwerk en kon zich ook plaatsen in de massasprints. Op zijn palmares prijken (voorlopig) enkele profoverwinningen. Zijn grootste successen vierde hij in de Giro d’Italia: Battaglin won in 2013, 2014 én 2018 een rit in de Italiaanse ronde. Ook won hij in 2011, als stagiair van Colnago, de Coppa Sabatini.