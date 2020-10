Bahrain McLaren neemt Mark Cavendish mee naar Ronde van Vlaanderen

De carrière van Mark Cavendish wordt nog voor minimaal één wedstrijd verlengd. De 35-jarige Brit is namelijk door zijn ploeg Bahrain McLaren opgenomen in de selectie voor de Ronde van Vlaanderen. Dylan Teuns en Sonny Colbrelli starten zondag als kopman.

Cavendish zinspeelde afgelopen zondag na Gent-Wevelgem in een emotionele reactie nog op een naderend einde van zijn carrière. Desalniettemin stond hij woensdag nog aan de start van de Scheldeprijs en staat hij zondag voor de derde keer in zijn carrière aan de start van ‘Vlaanderens Mooiste’. Bij zijn debuut in 2010 reed hij de wedstrijd niet uit. Een jaar later finishte hij als 110e, op meer dan een kwartier van winnaar Nick Nuyens.

Iván García Cortina ontbreekt. De Spanjaard kwam woensdag tijdens de Scheldeprijs ten val en brak daarbij zijn linker scafoïdbot. Zijn seizoen zit erop.

Selectie Bahrain Merida voor Ronde van Vlaanderen

Mark Cavendish

Sonny Colbrelli

Chun Kai Feng

Marco Haller

Luka Pibernik

Dylan Teuns

Fred Wright