Baanploeg BEAT keert terug in UCI Nations Cup, rentree Van Schip in Gent

De commerciële baanploeg van BEAT Cycling keert eind deze maand terug in de UCI Nations Cup. Het is voor het eerst sinds 2019 dat het Nederlandse team mag meedoen aan de opvolger van de Wereldbeker baanwielrennen. Ook de rentree van Jan-Willem van Schip is aanstaande.

Vorig jaar werd de nieuwe UCI Track Cycling Nations Cup geïntroduceerd en de commerciële baanploegen mochten daaraan meedoen, maar de coronacrisis gooide roet in het eten voor die nieuwe wedstrijdreeks. Dit jaar is het zover en mogen naast landenploegen ook gesponsorde teams meedoen aan die Nations Cup.

De eerste Nations Cup wordt van 21-24 april verreden in het Schotse Glasgow. BEAT zal daar starten met Yoeri Havik (afvalkoers, koppelkoers), Vincent Hoppezak (koppelkoers), Laurine van Riessen (sprint, keirin, teamsprint) en Sam Ligtlee (sprint, teamsprint). Een deel van de ploeg rijdt ook enkele onderdelen namens de nationale selectie.

Van Schip: “Het is weer tijd om te racen op de baan”

Jan-Willem van Schip besloot na het drukke olympische seizoen 2021 een lange pauze in te gelasten. Hij kwam sindsdien niet in actie voor de wegploeg en ook op de baan bleef hij langs de kant, tot deze week. Van 15-17 april rijdt Van Schip een International Track Meeting in Gent. Hij betwist daar het omnium en rijdt de koppelkoers samen met Yoeri Havik, met wie hij afgelopen jaar Europees kampioen werd.

“Ik voelde dat het weer tijd is om te racen op de baan. In Gent wil ik graag vlammen in de Europese trui samen met Yoeri en in Glasgow wil ik mijzelf verder gaan ontdekken en een mooie ervaring opdoen”, vertelt Van Schip. Bij de Nations Cup in Glasgow zal hij de duuronderdelen rijden namens de nationale selectie, als tegenstander van zijn eigen BEAT-ploeg.