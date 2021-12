Jan-Willem van Schip neemt lange pauze

Jan-Willem van Schip komt de komende periode niet in actie. De renner van BEAT Cycling heeft een langere pauze ingelast, omdat hij een druk en lang 2021 achter de rug heeft. Dat heeft ook gevolgen voor zijn vaste baanpartner Yoeri Havik, die deze weken met andere renners op pad moet.

Aan WielerFlits laat de continentale formatie weten dat nog niet bekend is hoe lang de break van Van Schip precies gaat duren. Daarover gaat het management van BEAT nog in gesprek met de 27-jarige hardrijder uit Schalkwijk, die dit najaar met Havik nog Europees kampioen koppelkoers werd en in de zomer nog actief was op de Olympische Spelen.

“Als Jan-Willem in zijn normale doen is, zijn we een heel sterk koppel. Maar hij heeft even een break genomen en ik denk dat het weinig zin heeft om hem dan richting april al te gaan pushen”, vertelt Havik aan CyclingOnline. “Als hij deze winter zelf weer de drive krijgt om eraan te beginnen, dan rijd ik graag samen met hem. En anders moeten we iets anders verzinnen.”

Alternatief

“We hebben natuurlijk Vincent Hoppezak erbij gekregen in de ploeg en die heeft deze winter ook wel wat laten zien”, doelt hij op de bronzen medaille die Hoppezak won op het WK puntenkoers. “Dat zou een alternatief kunnen zijn, maar ik kan er nu nog weinig zinnigs van zeggen.”

Havik rijdt in de kerstperiode een aantal baanwedstrijden in Denemarken. Dat doet hij aan de zijde van Jasper De Buyst, in actie in Kopenhagen en Odense. In februari staat vervolgens pas de Zesdaagse van Berlijn op het programma. “Het wordt dus ouderwets veel trainen in de winter om straks in het wegseizoen en in de Nations Cup op de baan goed voor de dag te komen. Die beginnen in april weer”, kijkt hij vooruit.