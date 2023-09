dinsdag 12 september 2023 om 19:27

Ayuso zet vraagtekens bij tactiek van zijn eigen ploeg: “Al wil ik er ook niet te veel over kwijt”

In de zestiende etappe van de Vuelta a España, gewonnen door Jonas Vingegaard, eindigde UAE Emirates met twee renners in de top-5. De Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black was een verrassende tweede, klassementskopman Juan Ayuso werd vijfde. Die laatste keek aan de finish terug op de finale en was niet helemaal tevreden met de uitgestippelde koerstactiek.

Het was een opvallend beeld tijdens de laatste kilometers van de zestiende etappe. Op het moment dat Juan Ayuso bezig was met het lossen van rodetruidrager Sepp Kuss, reed Finn Fisher-Black nog altijd vooruit, op weg naar de tweede plaats. En dat terwijl de jonge Nieuw-Zeelander totaal geen factor meer is in het algemeen klassement. Had Fisher-Black zich niet beter kunnen laten uitzakken, om zo zijn kopman nog van dienst te zijn?

Ayuso was niet blij met de tactiek van zijn ploeg UAE Emirates, zo bleek na afloop wel in gesprek met de organisatie van de Vuelta. “De rit was kort, maar daardoor enorm intens. Ook de slotklim was enorm zwaar. Niet per se lang, maar wel loeisteil. Ik moet nog met de ploegleiding praten, want ik weet niet wat er op tactisch gebied allemaal gebeurde… Maar ik wil er liever niet te veel over kwijt”, klinkt het veelzeggend.

De 20-jarige Spanjaard voelde zich naar eigen zeggen nog wel goed in de finale. “Het is altijd weer een beetje wennen net na zo’n rustdag. Ik denk wel dat ik over goede benen beschik. Ik kijk al uit naar de volgende etappe.” Met de volgende rit doelt Ayuso op de loodzware etappe met finish op de legendarische Alto de El Angliru. “Het gaat een speciale dag worden. Ik ga er vanuit dat de mannen voor het klassement zich ook zullen roeren om de ritzege. Ik hoop dat ik de handen in de lucht kan steken.”