Ayuso verliest leiderstrui: “Mensen geloofden niet dat ik nog niet in vorm ben”

Juan Ayuso rijdt met de Ronde van Romandië zijn eerste koers van 2023, maar sloeg in de tijdrit van vrijdag verrassend een dubbelslag. Een dag later verloor hij de leiderstrui echter weer in de koninginnenrit naar Thyon 2000. “Het was zwaar”, zei de 20-jarige Spanjaard na afloop tegen Cycling Pro Net.

Ayuso kwam in de zware bergetappe als 27ste over de streep. Hij verloor bijna drieënhalve minuut op zijn ploeggenoot Adam Yates, die de rit won én de nieuwe leider werd. “Ik had geen benen, ik explodeerde. Ik heb mijn best gedaan. Daarna, toen ik wist dat ik niet op het podium zou staan, heb ik het rustig aan gedaan, want ik zat op de limiet”, aldus Ayuso.

Nadat het toptalent van UAE Emirates vrijdag de tijdrit won, zei hij al dat zijn vorm nog niet top was. “Mensen geloofden me niet omdat ik gewonnen had. Maar ik wist dat ik nog niet in vorm ben. Ik kom van een heel hardnekkige blessure, ik wist dat ik hier niet bij de besten zou zijn. Gisteren was voor mij een verrassing, vandaag was dat niet. Ik kwam niet eens naar deze koers met het idee dat ik mezelf zou pushen. Ik kwam hier om het team te helpen, de wedstrijd uit te rijden en te kijken hoe het zou gaan.”

“Hoe het gisteren ging, was al iets dat ik meeneem. Wat vandaag gebeurde, is normaal, als je kijkt hoe ik hier arriveerde”, aldus de nummer drie van de Vuelta a España 2022. “Nu ga ik wat rust nemen, want ik moest echt diepgaan en ben nu heel moe. Ik heb even een rustperiode en keer in de Ronde van Zwitserland terug in competitie. Als ik me goed voel, doe ik misschien eerder ook nog wat wedstrijden, maar ik denk dat Zwitserland de volgende koers wordt.”

