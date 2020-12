Axel Merckx uit zorgen: “Van Aert heeft al drie jaar geen echte pauze gehad”

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn al jaren succesvol in het veld, maar maken nu ook op de weg furore. Toch maakt Axel Merckx zich in zijn column voor La Dernière Heure een klein beetje zorgen. “Van Aert heeft al drie jaar geen echte pauze meer gehad.”

De Belg van Jumbo-Visma maakte dit jaar indruk als wegwielrenner met overwinningen in Strade Bianche, Milaan-San Remo, de Tour de France (twee etappes) en twee zilveren medailles op het WK wielrennen in Imola. Van Aert koos na zijn tweede plek in de Ronde van Vlaanderen voor een korte rustperiode, maar is inmiddels alweer aan het crossen.

“Dat Wout van Aert alweer aan de slag is als veldrijder, lijkt me wel heel snel”, aldus Merckx. “Zijn wegseizoen was nog maar net voorbij. Hij is er bovendien nog een tijdje uit geweest met een blessure. De energie die het heeft gekost om daarvan te herstellen en terug te komen, moet je niet onderschatten. Ondertussen heeft hij al drie jaar geen echte pauze gehad.”

Marianne Vos als voorbeeld

“Daar maak ik me, net zoals bij Mathieu van der Poel, wel wat zorgen om.” Merckx heeft het vervolgens over een landgenoot van Van der Poel: Marianne Vos. “Zij heeft jarenlang alles gedaan en gewonnen. Ze reed op de weg, deed aan tijdrijden, kwam uit op de piste en was veldrijdster. Op een dag heeft haar lichaam echter stop gezegd en is ze ziek geworden.”

“Ze is vervolgens nooit meer op haar oude niveau teruggekomen, met uitzondering van enkele flitsen. Ik hoop dat Wout en Mathieu daarover nadenken met hun trainers en entourage”, zo besluit Axel Merckx, die als manager van talentenfabriek Hagens Berman Axeon verantwoordelijk is voor het doorstromen van heel wat talentvolle wielrenners.