Axel Merckx over Hagens Berman Axeon: “Kunnen mooi programma in Europa rijden”

Axel Merckx zat met zijn ploeg Hagens Berman Axeon in de financiële problemen. De Amerikaanse talentenfabriek had een tekort van ongeveer 300.000 euro in de begroting, liet de ploegmanager meermaals weten. Inmiddels is een deel van dat gat opgevuld, aldus Merckx.

“Ik had met mijn ploeg nog 300.000 euro nodig voor mijn budget voor 2021 en heb intussen al min of meer de helft gevonden”, schrijft Merckx in een column in La Dernière Heure. Hij kijkt al uit naar 2021. “Daardoor zullen we een normaal seizoen kunnen draaien met een mooi programma in Europa.”

In 2018 en 2019 was Hagens Berman Axeon nog een ProContinentaal team, maar afgelopen seizoen maakte de ploeg een stap terug naar continentaal niveau. “We brengen ieder jaar talenten naar de WorldTour. Dat zal niet veranderen. Ons project is anders van andere ProContinentale ploegen. Ik heb altijd gezegd dat we beter af zouden zijn als continentale ploeg”, zei Merckx toen.

Vier renners van Hagens Berman Axeon maken volgend jaar de stap naar de profs. Jakob Egholm gaat naar Trek-Segafredo, Kevin Vermaerke kiest voor Team Sunweb, André Carvalho sluit aan bij Cofidis en Jens Reynders maakt de overstap naar Sport Vlaanderen-Baloise.