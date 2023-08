Axel Laurance geïnspireerd door Van der Poel: “Zag sterretjes in de laatste ronde”

Ongeloof bij Axel Laurance. De Franse belofte van Alpecin-Deceuninck kon in het flashinterview na het WK voor beloften maar moeilijk bevatten dat hij zich zojuist tot wereldkampioen had gekroond: “Ik geloofde er niet in tot de laatste vijfhonderd meter.”

“Het was niet het plan om al zo vroeg te gaan”, erkent Laurance. “Maar met de regen was het zo nerveus in elke bocht dat ik zoiets had: misschien is het wel beter om vooraan te rijden. Ik was nog aan het wachten omdat het nog erg ver was. Ik wist dat mijn voorsprong steeds schommelde tussen de veertig en vijftig seconden. Ik heb zo lang mogelijk mijn benen proberen te sparen, toen er van achteruit mannen kwamen, ben ik ook gegaan, want ik wilde niet dat ze terug zouden komen.”

Of Laurance geïnspireerd werd door Van der Poel? “Ja, zeker. Ik zat vooraan dus ik vond dat ik het moest het proberen. Ik wist dat het op deze omloop mogelijk was om zoiets te doen. Maar ik geloofde er niet in tot de laatste vijfhonderd meter. Ik zat volledig op mijn limiet. Ik zag echt sterretjes in de laatste ronde. Het is echt ongelooflijk”, aldus de Laurance, die direct na de finish zijn maaginhoud over het asfalt uitstortte.

