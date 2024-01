dinsdag 2 januari 2024 om 13:05

Australische media zoeken Rohan Dennis op bij zijn huis

Rohan Dennis had maandag verschillende Australische mediakanalen voor de deur. De inmiddels gestopte wielrenner werd afgelopen weekend gearresteerd en aangeklaagd voor het doodrijden van zijn vrouw Melissa. Hij gaf geen commentaar voor de camera’s.

Op de beelden is Dennis voor het eerst te zien, sinds het nieuws naar buiten kwam dat de Melissa Dennis – familienaam Hoskins – op enkele meters van haar woning was aangereden door pick-up. Dennis krijgt de vraag voorgelegd wat er is gebeurd die dag, maar hij geeft geen antwoord.

De 33-jarige Dennis is aangeklaagd voor ‘dood door gevaarlijk rijgedrag, onzorgvuldig/onnauwkeurig rijden en het in gevaar brengen van een mensenleven’. Hij werd op borgtocht vrijgelaten, maar moet op 13 maart voor de rechter verschijnen.

#EXCLUSIVE: Rohan Dennis – charged over the death of his wife Melissa Hoskins – was allegedly the driver of the car that struck the Olympian cyclist near their home in Adelaide's eastern suburbs. #9News

SEE MORE: https://t.co/Sp33b0GBxz pic.twitter.com/twtNApHOYY

— 9News Adelaide (@9NewsAdel) January 2, 2024