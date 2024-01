dinsdag 2 januari 2024 om 08:34

Ouders Melissa Hoskins komen met statement: “Woorden kunnen ons verdriet niet beschrijven”

De wielerwereld is sinds afgelopen zondag in schok door het overlijden van voormalig renster Melissa Dennis. De 32-jarige Australische kwam om het leven door een aanrijding, waarna haar echtgenoot Rohan Dennis werd gearresteerd en aangeklaagd. De ouders van Melissa Hoskins, zoals haar meisjesnaam luidt, hebben nu een statement naar buiten gebracht.

“Woorden kunnen ons rouw, verdriet en tragische situatie na het overlijden van Melissa niet beschrijven”, begint het door vader Peter geschreven bericht. “Ikzelf, Amanda, Jess en alle andere familieleden zijn er kapot van en we hebben nog steeds moeite om te verwerken wat er is gebeurd.”

“Niet alleen hebben we een dochter en een zus verloren, maar hun kinderen zijn ook hun moeder kwijtgeraakt, een vrije geest, een gever met een groot hart, geduld en vol levenslust. Ze was de rots in de branding van hun leven en die van ons. We moeten haar nagedachtenis eren, zodat ze kunnen opgroeien in de wetenschap wie ze was, waar ze voor stond en wat ze gaf aan iedereen wiens leven ze aanraakte.”

“De stroom van verdriet en steun heeft ons overweldigd. In haar korte leven heeft Melissa zoveel positieve contactmomenten gehad over de hele wereld. De begrafenis zal plaatsvinden in Perth, haar geboorteplaats, met een herdenkingsdienst in Adelaide na de Tour Down Under.”

“We moeten ons verdriet nu privé verwerken en zullen verder geen commentaar geven. We vragen de media om onze privacy en die van Melissa’s kinderen te respecteren”, sluit vader Peter het bericht af namens zichzelf, zijn vrouw Amanda en Melissa’s zus Jess.