maandag 1 januari 2024 om 12:56

‘Echtgenote Rohan Dennis klom tijdens ruzie op motorkap en werd meters meegesleurd’

Het overlijden van Melissa Dennis (32) zorgde afgelopen weekend voor een schok binnen de wielerwereld. Uitgerekend haar echtgenoot Rohan Dennis werd gearresteerd en aangeklaagd wegens het doodrijden van de voormalige wielrenster. Inmiddels hebben Australische media nieuwe details naar buiten gebracht.

Wat we al wisten: de 32-jarige Melissa Dennis – familienaam Hoskins – werd op zaterdag 30 december, even na 20.00 uur, op enkele meters van haar familiehuis aangereden door pick-up. Ze werd vervolgens in kritieke toestand afgevoerd naar Royal Adelaide Hospital, waar ze bezweek aan haar verwondingen.

Ondertussen werd Rohan Dennis, die na het seizoen 2023 zijn fiets aan de wilgen hing, opgepakt en aangeklaagd voor ‘dood door gevaarlijk rijgedrag, onzorgvuldig/onnauwkeurig rijden en het in gevaar brengen van een mensenleven’. Hij is inmiddels op borgtocht vrijgelaten, maar moet op 13 maart voor de rechter verschijnen.

Nieuwe details

De politie onderzoekt momenteel nog wat er precies is gebeurd. Het Australische 7News meldt maandag dat Dennis en Hoskins bij hun woning ruzie gekregen zouden hebben. De voormalig renner van Jumbo-Visma stapte daarna in zijn auto om te vertrekken, maar Hoskins probeerde haar man tegen te houden. Ze klom daarbij op de motorkap van de pick-up.

Terwijl Dennis al aan het rijden was, zou Hoskins zich aan de deurklink vastgegrepen hebben. Ze zou ze meters lang meegesleurd zijn en later op het asfalt terecht zijn komen. Volgens The Advertiser, een lokale krant, zijn er vingerafdrukken op de motorkap van het voertuig in kwestie teruggevonden.