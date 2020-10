August Jensen valt hard in Scheldeprijs: “Gelukkig is hij in orde”

August Jensen lijkt met de schrik vrij te zijn gekomen na zijn valpartij in de eindsprint van de Scheldeprijs. Naar omstandigheden maakt de snelle Noor het goed, meldt zijn ploeg Riwal Securitas.

Jensen raakte in de eindsprint het achterwiel van Pascal Ackermann en smakte daarbij hard tegen de grond. De Noorse sprinter, onlangs achtste in Parijs-Tours, liep verwondingen op aan het hoofd en lichaam. “Het was bijna een perfecte dag voor ons, totdat August hard viel in de finale”, liet de ploegleider van Riwal Securitas, Michael Skelde, weten. “Gelukkig is hij oké en lijkt er niets te zijn gebroken.”

Op het moment van de valpartij leek Jensen op weg naar een plaats in de top tien, evenals Arvid de Kleijn. “Op zo’n hectische aankomst wilden we met beide renners sprinten voor het geval een van hen zou worden ingesloten en het ging bijna precies zoals we wilden. Als August niet gevallen was, hadden we zeer waarschijnlijk twee renners in de top tien gehad. Maar het is achteraf altijd makkelijk praten.”

Pascal Ackermann werd na de aankomst gedeclasseerd voor het afwijken van zijn lijn met de val van Jensen tot gevolg. BORA-hansgrohe, de ploeg van de Duitse sprinter, liet weten het niet eens te zijn met het juryoordeel. Volgens het team was hier sprake van een wedstrijdincident.