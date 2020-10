Pascal Ackermann gedeclasseerd: “Verkeerd beoordeeld door de jury”

BORA-hansgrohe is het niet eens met het juryoordeel in de Scheldeprijs, dat bepaalde dat Pascal Ackermann werd gedeclasseerd voor het afwijken van zijn lijn met een val van August Jensen als gevolg.

“Dit werd duidelijk verkeerd beoordeeld door de jury”, liet ploegleider Steffen Radochla weten via het team. “Pascal zag een gaatje en lanceerde zijn sprint zonder ook maar iemand aan te raken. Iemand raakte vervolgens helaas zijn achterwiel en viel. Het was echter een wedstrijdincident als we wel vaker zien. Naar mijn menig is dit de verkeerde beslissing.”

Volgens de Duitser, die in de jaren 2000 zelf een verdienstelijke sprinter was, heeft de ploeg geen loon naar werken gekregen. “Het is jammer voor Pascal maar ook voor alle andere jongens, want ze hebben het vandaag heel goed gedaan in de finale.” Ackermann werd teruggezet naar de 21e plaats, de laatste plek van de eerste groep.