Audrey Cordon-Ragot zit, goed twee maanden na beroerte, weer op de fiets

Audrey Cordon-Ragot, die in september kort voor het WK wielrennen werd getroffen door een beroerte, heeft deze week voor het eerst weer op de fiets gezeten. De ervaren Française werkte tijdens haar vakantie op het Franse eiland Martinique een stevige trainingsrit af van goed honderd kilometer.

Voor Cordon-Ragot is het een nieuwe, belangrijke stap in haar revelatieproces. De 33-jarige renster werd kort voor het WK wielrennen in het Australische Wollongong getroffen door een beroerte. Terwijl de Française zich klaarmaakte voor haar reis naar Australië, begon ze zich duizelig, bijna dronken te voelen. Bovendien had ze last van suizende oren en tintelende ledematen. Met die klachten ging ze naar het ziekenhuis, maar de dokters wisten niet wat er precies aan de hand was.

Ze kreeg pas bevestiging na ingrijpen van de Franse wielerfederatie. De wielerbond zei tegen haar dat ze een MRI-scan moest doen voordat ze naar Australië af kon reizen. “Als de bond er niet op had gestaan, was ik zondag op het vliegtuig gestapt en dat had dramatisch kunnen aflopen”, aldus de Franse kampioene. “Zonder antistollingsmiddel zou ik ongetwijfeld nog een beroerte hebben gehad, en deze keer een grote.”

Ondanks alles is Cordon-Ragot goed hersteld. Ze onderging kort na haar diagnose een hartscan, waaruit bleek dat een gat in het hart de oorzaak van de beroerte was. Inmiddels heeft ze een operatie ondergaan om dit gat te dichten en nu blijkt ze dus weer in staat om te fietsen.

Sinon, dans les bonnes nouvelles du jour, Audrey a repris le vélo, pour une petite sortie… @CordonRagot pic.twitter.com/gEhjaBPhqA — MacFly (@MacFly_FR) November 6, 2022

Het is overigens nog niet duidelijk voor welke ploeg de 33-jarige Cordon-Ragot in 2023 zal uitkomen, maar ze zal alvast niet blijven bij Trek-Segafredo, zo liet ze eerder weten in gesprek met L’Équipe. Ze wordt gelinkt aan het nieuwe vrouwenteam van B&B Hotels-KTM. Over die laatste ploeg bestaan echter nog veel onzekerheden. De ploeg zou in 2023 een flinke upgrade krijgen, maar op het moment is nog steeds onduidelijk hoe het nu zit met het Franse ProTeam.

“Ik heb er superveel zin in”, blikt Cordon-Ragot vooruit. “Zelfs voor mijn beroerte voelde ik al dat ik aan een nieuw avontuur moest beginnen. Ik heb een punt in mijn carrière bereikt waarop ik weet wanneer ik ga stoppen. Ik ben blij om dat zelf te kunnen beslissen.” Dit moment zal in 2024 zijn, na de Olympische Spelen in Parijs. “Nu mijn carrière me bijna van me was afgenomen, voel ik me nog gemotiveerder om het beste eruit te halen de komende twee jaar.”