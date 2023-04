Financiële onzekerheid leidt tot vertrek Cordon-Ragot bij Zaaf Cycling Team

Audrey Cordon-Ragot heeft haar laatste wedstrijdkilometers voor Zaaf Cycling Team gereden. “Drie dagen na de Ronde van Normandië heb ik mijn ontslag ingediend”, laat de regerend Frans kampioene op de weg en in het tijdrijden weten aan Le Télégramme.

Cordon-Ragot luidde onlangs al de noodklok met betrekking tot de financiële situatie van Zaaf Cycling Team. De ploeg kampt met financiële problemen en is niet in staat om de salarissen van zijn rensters en stafleden uit te betalen. De Spaanse wielerjournalist Raúl Banqueri schetste al een wat schimmig beeld van de ploeg. “Er zijn instanties bezig om het geld terug te vorderen, maar we hebben tot op heden niets betaald gekregen, ook geen reiskosten”, gaf Cordon-Ragot vorige week nog aan in een interview met Ouest-France.

“Dit is profteam-onwaardig en het is moeilijk om op deze manier je beroep uit te oefenen. Ik heb nog geen cent gezien en kan logischerwijs niet zonder. Ik weet niet wat ik moet doen, het is ingewikkeld. Het team heeft het geld niet en dat is voor iedereen frustrerend. Er is geen sprake van wrok jegens het management, ik ben niet boos op hen. Het is een logistiek probleem met betrekking tot de Spaanse bankrekening die is doorgegeven bij de UCI.”

Op weg naar Human Powered Health?

We zijn nu een week verder en Cordon-Ragot is inmiddels vertrokken bij de Spaanse formatie. “Ik denk dat ik geduld heb gehad. Ik begreep het allemaal, aangezien het een nieuw project is. Ik dacht dat ze gewoon wat tijd nodig hadden, maar er staken ook andere problemen de kop op. We waren gewoon onderbezet. Het leek qua organisatie nog niet eens op een amateurploeg. Op een gegeven moment zei ik tegen mezelf: genoeg is genoeg. Na wat me vorig jaar allemaal is overkomen, heb ik geen zin meer om te vechten.”

De 33-jarige Cordon-Ragot, die in het verleden ook uitkwam voor Vienne Futuroscope, Wiggle High5 en Trek-Segafredo, hoeft zich echter geen zorgen te maken over haar sportieve toekomst. Volgens Directvelo is ze namelijk al zo goed als rond met de Amerikaanse formatie Human Powered Health. Cordon-Ragot zal binnenkort dus aan de zijde koersen van de Nederlandse rensters Nina Buijsman, Marit Raaijmakers en Marjolein van ’t Geloof en de Belgische Jesse Vandenbulcke.