Attila Valter leidt in Vuelta a Burgos na ploegzege: “Wil hoog eindigen, als Roglic maar wint”

Attila Valter mocht zich na de ploegentijdrit van de Vuelta a Burgos in de paarse leiderstrui hullen, nadat Jumbo-Visma met groot verschil de ritzege had gepakt. De Hongaar weet echter dat zijn kansen op eindwinst klein zijn. “Dat wordt lastig, want we hebben met Primož Roglič een aardig sterke renner in de ploeg”, lacht hij in het flashinterview.

“Dit kwam dicht bij perfectie”, aldus Valter over de ploegentijdrit van de Nederlandse ploeg. “Voor het team is dit ook belangrijk in voorbereiding op Vuelta. Zelf heb ik ervan genoten. Ik heb veel individuele tijdritten gereden, maar dit is toch een groot verschil. Je doet het als ploeg, wat ook betekent dat de rest je pijn kan doen. Het vraagt heel veel van je.”

Jumbo-Visma had enkele sterke tijdrijders mee. “Renners als Edoardo Affini en Roglič zetten je echt op de limiet, maar dat is goed gegaan. Zij hebben veel werk verricht, maar als ploeg hebben we het goed gedaan. Ik ben super blij met deze zege”, vertelt de klimmer.

In het klassement leidt Valter, maar Roglič, Jan Tratnik en Koen Bouwman staan in dezelfde tijd. Daarna volgen vier Movistar-renners (op 13 en 19 seconden) en de andere concurrenten pas op 30 seconden of meer. “Ik hoop dat Roglič wint en ik moet hem daarbij steunen. Natuurlijk ben ik blij en trots op deze trui. Ik ga ervan genieten, maar mijn rol verandert niet. Ik hoop dat ik ook hoog kan eindigen, als Primož maar wint.”

