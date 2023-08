Jumbo-Visma wint ploegentijdrit Vuelta a Burgos met overmacht, Valter nieuwe leider

Jumbo-Visma heeft Primož Roglič een uitstekende uitgangspositie bezorgd om de Vuelta a Burgos te winnen deze week. De Nederlandse ploeg wist woensdag de 13,1 kilometer lange ploegentijdrit naar Poza de la Sal met overmacht te winnen. De voorsprong op nummer twee Movistar bedroeg 19 seconden en de andere ploegen verloren allemaal een halve minuut of meer. Attila Valter is de nieuwe leider.

Voor het eerst in zeven jaar doet de ploegentijdrit weer zijn intrede in de Vuelta a Burgos. Vandaag een van 13,3 kilometer, met start in Oña en een lastige klim aan het einde naar Poza de la Sal. De laatste 3,1 kilometer lopen aan 3,8% omhoog, maar er zitten bij het ingaan van de laatste kilometer ook stroken tussen de 6% en 7%.

De eerste richttijd kwam van Bahrain Victorious, dat 15.09 minuut klokte aan een gemiddelde snelheid van 51,8 km/h. Ploegen als EF Education-EasyPost en Astana Qazaqstan verloren toen al respectievelijk 10 en 20 seconden.

Jumbo-Visma snelt naar toptijd

De meeste ogen waren echter gericht op Jumbo-Visma. De ploeg van topfavoriet Primoz Roglic was aan het meetpunt na 6,8 kilometer al 12 seconden sneller dan alle andere teams en denderde door op het slotklim. Roglic kwam samen met Attila Valter, Jan Tratnik en Koen Bouwman over de finish in een tijd van 14.38, waarmee hij zette de concurrentie al op meer dan een halve minuut zette.

De ploegen die daarna kwamen, beten hun tanden stuk op die tijd van Jumbo-Visma. Movistar strandde op 19 seconden en BORA-hansgrohe had moeite om met vier man over de finish te komen.

Alleen de laatste ploeg op de weg, UAE Emirates van leider Juan Sebastián Molano, kon Jumbo-Visma nog van de zege houden. Maar het team met Adam Yates en Jay Vine ging duidelijk te hard voor ‘vierde man’ George Bennett. De rest moest op hem wachten en verloor zo veel tijd. De schade liep daardoor op naar 34 seconden voor UAE Emirates.

Attila Valter in de leiderstrui

Edoardo Affini, die dinsdag nog derde werd in de openingsrit, loste al vroeg in de ploegentijdrit en daardoor mag Attila Valter donderdag de leiderstrui aantrekken in de Ronde van Burgos. Roglič, Tratnik en Bouwman staan in dezelfde tijd als de Hongaarse klimmer van Jumbo-Visma.

De ploegentijdrit in de Vuelta a Burgos was voor veel Vuelta-deelnemers een belangrijke test, want op zaterdag 26 augustus gaat de Ronde van Spanje van start met een ploegentijdrit in Barcelona.